Новый региональный стандарт ЖКХ утвердили в Самарской области

В Самаре для домов с центральным отоплением, лифтами, мусоропроводами стандарт стоимости услуг ЖКХ на одиноко проживающего человека составляет 5261 рубль (для тех собственников, который платят за капремонт). Если семья состоит из двух человек, то стандарт на каждого составляет 4232 рубля, а для семей от трех человек — по 3856 рублей на каждого.