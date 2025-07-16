Новый онкоцентр в Перми начнет работу в начале 2027 года

Он обсудил с губернатором Дмитрием Махониным ход жилищного строительства, развитие инфраструктурных проектов и проектов комплексного развития территории в регионе. Вице-премьер РФ и глава региона также осмотрели строительную площадку нового онкоцентра в Перми. Это один из самых масштабных медицинских объектов региона, который реализуется в формате государственного частного партнерства между краевыми властями и компанией «МедИнвестГрупп».
Дмитрий Махонин сообщил вице-премьеру РФ о том, что ремонт дорог в Пермском крае ведется опережающими темпами — уже приведено в нормативное состояние 79%, что выше среднего показателя по стране. Ведется и масштабный ремонт мостов и путепроводов — реконструкция завершена на 43 таких объектах. В свою очередь, господин Хуснуллин отметил высокие темпы по строительству нового жилья в Прикамье. За шесть лет в регионе было обновлено 11,5% всего жилого фонда. По словам губернатора, к 2030 году планируется обновить не менее 20% фонда. Потенциал развития по заключенным договорам комплексного развития территорий — более 2,5 млн кв. м нового жилья и свыше 30 социальных объектов.
Губернатор и вице-премьер РФ побывали на площадке строящегося онкоцентра. В настоящее время на объекте завершено строительство здания пансионата и центрального блока, идут работы по монтажу вентиляции и электросетей. Палатный блок готов на 89%, сейчас идут работы по устройству внутренних сетей и отделке. Ядерный блок выполнен на 55%, начат монтаж индивидуального теплового пункта. «Это будет уникальный медицинский объект. По масштабу и уровню оснащения новый онкоцентр можно будет сравнить с федеральными центрами, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге, — подчеркнул Дмитрий Махонин.— Новый онкоцентр будет рассчитан на прием 14 тыс. пациентов в год. Здесь будут работать 1,2 тыс. врачей и медицинского персонала. Благодаря этому мы сможем проводить лечение жителей Пермского края и соседних регионов на самом современном уровне».
«Отличный объект мирового уровня, очень нужный для региона, — дал оценку Марат Хуснуллин.— Увидел хороший темп строительства. Очень надеюсь, что центр будет сдан вовремя. Еще отмечу, что здесь хорошо развивается весь проект комплексного развития территории. Помимо такого крупного медцентра с участием внебюджетных источников, есть и государственные медучреждения, уже проложены дороги, инженерные сети, имеются большие перспективы по строительству жилья, увеличению рабочих мест. Спасибо Дмитрию Николаевичу Махонину и его команде за реализацию таких проектов».
Напомним, что строительство онкоцентра стартовало в конце 2023 года. На площади почти 70 тыс. кв. м разместится поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных и 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 «горячими койками», современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест. Срок сдачи объекта намечен на август 2026 года, после чего начнется процедура лицензирования медицинского учреждения. Планируется, что в первом квартале 2027 года центр начнет принимать первых пациентов: они будут получать лечение в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, по полису ОМС. Медицинскую помощь здесь смогут также получить жители соседних регионов и зарубежных стран.