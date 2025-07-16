Новый онкоцентр в Перми начнет работу в начале 2027 года

Губернатор и вице-премьер РФ побывали на площадке строящегося онкоцентра. В настоящее время на объекте завершено строительство здания пансионата и центрального блока, идут работы по монтажу вентиляции и электросетей. Палатный блок готов на 89%, сейчас идут работы по устройству внутренних сетей и отделке. Ядерный блок выполнен на 55%, начат монтаж индивидуального теплового пункта. «Это будет уникальный медицинский объект. По масштабу и уровню оснащения новый онкоцентр можно будет сравнить с федеральными центрами, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге, — подчеркнул Дмитрий Махонин.— Новый онкоцентр будет рассчитан на прием 14 тыс. пациентов в год. Здесь будут работать 1,2 тыс. врачей и медицинского персонала. Благодаря этому мы сможем проводить лечение жителей Пермского края и соседних регионов на самом современном уровне».