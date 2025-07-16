Минтруда открыло чат-бот для белорусов, которым задержали зарплату

Ранее Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты после обновления сайта. И еще на обновленном портале соцзащиты есть встроенный чат-бот для экстренных обращений по невыплатам зарплаты или пособий.