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Минтруда открыло чат-бот для белорусов, которым задержали зарплату

Минтруда сказало белорусам, как просто сообщить о задержке зарплаты или пособия.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали о новом чат-боте, через который белорусы могут быстрее и проще сообщить о невыплате зарплаты или пособий, информирует пресс-служба ведомства.

Ранее Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты после обновления сайта. И еще на обновленном портале соцзащиты есть встроенный чат-бот для экстренных обращений по невыплатам зарплаты или пособий.

В чат-боте pszbyBot в Телеграме несколькими кликами белорусы могут выбрать свою проблему, сообщить личные данные, назвать данные работодателя и период, за который не выплачены деньги, отправить сообщение.

Из Минтруда обратная связь поступит не позднее следующего рабочего дня. Специалист министерства уточнит детали и скажет, как действовать далее, чтобы решить проблему.

Ранее Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.

Тем временем пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что более 800 тысяч рублей выделят в Беларуси на поддержку талантливой молодежи.

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