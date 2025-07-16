Минтруда открыло чат-бот для белорусов, которым задержали зарплату

В Министерстве труда и социальной защиты сказали о новом чат-боте, через который белорусы могут быстрее и проще сообщить о невыплате зарплаты или пособий, информирует пресс-служба ведомства.
Ранее Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты после обновления сайта. И еще на обновленном портале соцзащиты есть встроенный чат-бот для экстренных обращений по невыплатам зарплаты или пособий.
В чат-боте pszbyBot в Телеграме несколькими кликами белорусы могут выбрать свою проблему, сообщить личные данные, назвать данные работодателя и период, за который не выплачены деньги, отправить сообщение.
Из Минтруда обратная связь поступит не позднее следующего рабочего дня. Специалист министерства уточнит детали и скажет, как действовать далее, чтобы решить проблему.
Ранее Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.
Тем временем пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что более 800 тысяч рублей выделят в Беларуси на поддержку талантливой молодежи.