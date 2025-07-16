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В Екатеринбурге ко Дню города откроют муниципальный кванториум

Получать знания в нем смогут до 250 детей.

В Екатеринбурге по Луначарского, 167 ко Дню города откроется первый кванториум, организованный муниципалитетом. Он будет функционировать на базе лицея № 110, сообщает мэрия.

Внешний вид исторического здания уже отреставрирован, в настоящее время завершаются работы по обустройству и внутренней отделке. На площади в 350 квадратных метров для учеников будут доступны кабинеты робототехники, студия промышленного дизайна с возможностью 3D-моделирования, мастерские со станками с ЧПУ, лаборатории авиа- и ракетостроения, а также видеостудия.

Посещать кванториум смогут подростки, достигшие 12-летнего возраста. Всего он рассчитан на 250 учащихся.