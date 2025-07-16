В Екатеринбурге ко Дню города откроют муниципальный кванториум

Внешний вид исторического здания уже отреставрирован, в настоящее время завершаются работы по обустройству и внутренней отделке. На площади в 350 квадратных метров для учеников будут доступны кабинеты робототехники, студия промышленного дизайна с возможностью 3D-моделирования, мастерские со станками с ЧПУ, лаборатории авиа- и ракетостроения, а также видеостудия.