Предпринимателей Самарской области пригласили на бесплатную фотосессию 31 июля

31 июля в Самаре пройдет «Фотодень для производителей». Бесплатный проект для предпринимателей организован региональным центром «Мой бизнес». Именно там организуют предметную фотосъемку товаров местных предприятий.
Суть акции «Фотодень для производителей» заключается в том, что 31 июля представители малого и среднего бизнеса Самарской области смогут бесплатно создать фото своей продукции. Речь идет о профессиональной съемке. В этот день на площадке регионального центра «Мой бизнес» развернется целая фотостудия.
Качественные снимки, созданные профессиональным фотографом, должны помочь предпринимателям более эффективно продвигать свои товары, считают в Минэкономразвития Самарской области.
«Наша цель — поддержать развитие местных производителей и содействовать продвижению их брендов. Приглашаем предпринимателей региона активно подключаться и извлекать максимум пользы из существующих возможностей», — заявила начальник департамента развития предпринимательства регионального Минэка Лариса Названова.
В проекте смогут поучаствовать компании, представляющие сферу креативных индустрий, туризма, производство товаров и информационных технологий. Участники получат по 15−20 снимков, которые смогут разместить на своих интернет-площадках и в соцсетях.
Заявку для участия в «Фотодне для производителей» можно оформить, перейдя по ссылке. Это нужно сделать до 29-го июля. Заявки будут тщательно отобраны, а результат заявитель узнает из письма, которое придет на указанную им электронную почту.
Региональный центр «Мой бизнес» и областной Министерство экономического развития реализуют данный проект в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». О других мерах и инструментах поддержки предпринимателей, а также о планируемых мероприятиях можно более подробно узнать на сайте mybiz63.ru или по телефону горячей линии 8−800−300−63−63.