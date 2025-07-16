Предпринимателей Самарской области пригласили на бесплатную фотосессию 31 июля

Региональный центр «Мой бизнес» и областной Министерство экономического развития реализуют данный проект в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». О других мерах и инструментах поддержки предпринимателей, а также о планируемых мероприятиях можно более подробно узнать на сайте mybiz63.ru или по телефону горячей линии 8−800−300−63−63.