Министр будет лично отвечать за открытие полноценного движения на ЕКАД

«Вы обещали завершить работы на 42-м километре 15 июля, не только мне — людям обещали. Сегодня я вижу срыв сроков, — сказал Денис Паслер министру транспорта и дорожного хозяйства региона Александру Толкачеву. — Люди и бизнес ждут завершения ремонта больше года. Давайте уже без вариантов: до 30 июля движение должно быть запущено. Держите ситуацию под личным контролем, это будет уже ваша персональная ответственность».