Министр будет лично отвечать за открытие полноценного движения на ЕКАД

Здесь идут работы по ремонту моста через железнодорожные пути.
Данный вопрос поднимался на заседании правительства Свердловской области. Движение должны были открыть 15 июля.
«Вы обещали завершить работы на 42-м километре 15 июля, не только мне — людям обещали. Сегодня я вижу срыв сроков, — сказал Денис Паслер министру транспорта и дорожного хозяйства региона Александру Толкачеву. — Люди и бизнес ждут завершения ремонта больше года. Давайте уже без вариантов: до 30 июля движение должно быть запущено. Держите ситуацию под личным контролем, это будет уже ваша персональная ответственность».
Александр Толкачев сообщил, что причины затягивания открытия в том, что бетон долго набирал прочность, кроме этого были низкие темпы производства работ.
«На сегодняшний день вся бетонная работа на эстакаде завершена. Осталось нанесение гидроизоляции, монтаж водоотвода, укладка асфальта, установка знаков, снятие ограничения, — сообщил Александр Толкачев. — Мы приложим все усилия для того, чтобы запустить движение 30 июля».
«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году рабочие обновили одну полосу эстакады на 42-м километре ЕКАД, в текущем году должны быть выполнены работы на другой.
На время ремонта организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.