Для волгоградского городского сада начали делать новое колесо обозрения

Как сообщает администрация Волгограда, ось длиной 5,7 м и диаметром более 1,6 м весит около 8 т и является ключевым элементом конструкции, обеспечивая ее устойчивость и плавное вращение. Высота нового аттракциона составит 57,5 м.
После завершения изготовления оси и сборки конструкции аттракцион будет перевезен в городской сад и установлен с помощью подъемной техники на заранее подготовленные опоры.
Проект был разработан московским специализированным конструкторским бюро, а для его реализации привлечены волгоградские предприятия.
Напомним, что в ходе благоустройства парка уже уложена тротуарная плитка, высажены новые деревья и кустарники, а также установлены современные системы полива и освещения. Общая площадь обновленного пространства превышает 60 тыс. кв. м.
Преображение парков и скверов проводят в рамках 10-летней масштабной программы развития Волгограда. До 2034 года планируют благоустроить не менее 80 общественных и 430 дворовых территорий, высадить более 320 000 деревьев и кустарников по всему городу.
В Волгоградской области с 2014 года реализовали около 2500 проектов благоустройства территорий во всех муниципалитетах. Благодаря ресурсам нацпроектов «Жилье и городская среда», «Инфраструктура для жизни» в регионе уже обновили более 700 территорий.
В этом году во время всероссийского голосования волгоградцы выбрали еще 14 проектов в 9 районах региона.