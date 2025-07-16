Водителям, отправляющимся в Крым и Сочи на машине, дали 10 важных советов

Также для остановки можно выбрать город Задонск, который находится в 440 км от Москвы. По М-4 до него можно доехать примерно за 6 часов. В этом городе можно остановиться как на ночлег, так и просто найти место для перекуса. Варианты для заселения здесь в основном двух типов — небольшие гостиницы и гостевые домики. Цены в среднем варьируются от 2 тыс. до 4 тыс. рублей за ночь для двух взрослых. Также в Задонске можно посетить аутентичные кафе и посмотреть на красивые местные храмы.