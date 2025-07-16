Что делать, если вам не платят зарплату: пошаговая инструкция

Письменная фиксация требований. Необходимо составить официальное требование о погашении задолженности с указанием точных сумм, периодов и ссылками на нарушенные нормы права. Документ должен быть передан работодателю под роспись или направлен заказным письмом с уведомлением о вручении. Обращение в Роструд. Территориальная инспекция по труду — первая инстанция для подачи жалобы. Заявление можно подать через портал Онлайнинспекция.рф, передать лично или направить почтой. Инспекторы проведут внеплановую проверку и при выявлении нарушений выдадут предписание об устранении, а работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Реализация права на забастовку. После истечения 15-дневного срока задержки работник имеет право направить уведомление о приостановке работы. Этот механизм часто оказывается весьма действенным, особенно если человек занимает ключевую должность. Привлечение прокуратуры. У прокуратуры широкие полномочия по контролю соблюдения трудового законодательства. Они могут инициировать административное или уголовное преследование руководства компании.