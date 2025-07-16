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В Самарской области 15 июля утвердили новый региональный стандарт ЖКХ

В Самарской области утверждён новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В Самарской области утверждён новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее постановление принято региональным правительством 15 июля. Размеры стандартов различаются в зависимости от города или района, и он применяется при расчёте субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

В Самаре для одиноких граждан, живущих в домах с центральным отоплением, лифтами и мусоропроводами, стандарт установлен на уровне 5261 рубля при условии оплаты капитального ремонта.

Для семьи из двух человек сумма на одного составляет 4232 рубля, для семей из трёх и более человек — 3856 рублей на каждого.

Ранее мы писали, что самарской семье нужно 3,5 года, чтобы купить квартиру площадью 60 кв.м.