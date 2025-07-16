В Казахстане начали строить логистический хаб Тобыл

«Мы не просто строим логистический узел — мы закладываем прочный фундамент для новой экономической географии страны. “Тобыл” станет интеллектуальной платформой, где соединяются логистика, цифровизация, образование и индустрия. Здесь появятся новые компетенции, новые рабочие места, новые смыслы для молодежи. Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны. Он усилит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, откроет новый горизонт для бизнеса, инвесторов и людей, которые хотят расти и развиваться здесь, у себя на родине», — отметил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.