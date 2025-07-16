Стало известно, как в Самарской области поддерживают семейный бизнес

«Династия начинается с нашего прапрапрадеда. А любовь к этому делу мне привил отец. С детства он брал нас с братом на строительные площадки. Отец возвел множество объектов на территории Приволжского района, много рассказывал, показывал, меня это всегда впечатляло: создавать что-то новое, красивое. Так и пошел по стопам отца. Всегда стараемся сделать красиво, качественно, чтобы люди с удовольствием проводили время дома», — делится финансовый директор ГК «ДомАС» Александр Можнов.