Стало известно, как в Самарской области поддерживают семейный бизнес

В нашем регионе активно поддерживают семейные предприятия. Такие компании открываются в разных сферах деятельности: производство, туризм, креативные индустрии. Важная роль здесь принадлежит поддержке региональных властей, которые создают благоприятные условия для успешного развития малых предприятий.
Братья Сергей и Александр Можновы вместе со своими семьями основали строительную компанию «ДоМАС» в 2011 году, возводят на территории Самарской области индивидуальные дома, коттеджи и таунхаусы. Однако история семейного бизнеса куда богаче: это настоящая строительная династию с совокупным стажем более 500 лет.
«Династия начинается с нашего прапрапрадеда. А любовь к этому делу мне привил отец. С детства он брал нас с братом на строительные площадки. Отец возвел множество объектов на территории Приволжского района, много рассказывал, показывал, меня это всегда впечатляло: создавать что-то новое, красивое. Так и пошел по стопам отца. Всегда стараемся сделать красиво, качественно, чтобы люди с удовольствием проводили время дома», — делится финансовый директор ГК «ДомАС» Александр Можнов.
За годы работы спроектировано и возведено более 300 объектов. По словам основателей, каждый проект — это результат многолетнего труда семьи. Труд этот отметил и глава региона. На Дне строителя Вячеслав Федорищев отметил братьев Можновых и вручил им благодарственное письмо. Сергея и Александра заметили и на федеральном уровне — о своей династии они рассказали на выставке «Россия» на московском ВДНХ.
Братья мечтают о том, чтобы передать дело подрастающим сыновьям. Но это в будущем, а сейчас предприниматели настроены и дальше, как они говорят, делать любимую Самару красивой и уютной. Ну и — продолжать развиваться. А для своего развития Можновы активно используют меры господдержки.
«В центре “Мой бизнес” часто посещаем образовательные мероприятия, конференции, где эксперты рассказывают о новых продуктах, о новых возможностях. Знания — это очень ценно в работе. Также воспользовались льготным кредитованием Гарантийного фонда для развития бизнеса. Увеличение оборотных средств — это всегда плюс, потому что хочется строить больше и больше», — добавляет Сергей Можнов.
Узнать обо всех мерах поддержки бизнеса, предоставляемых по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», можно на сайте mybiz63.ru, а также в центрах «Мой бизнес» Самарской области или по телефону «горячей линии» 8−800−300−63−63.