Медианная заработная плата в Беларуси за май составила Br2014

Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина — больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Согласно информации Белстата, медианная заработная плата в ноябре 2024 года составила Br1792,2.
В Белстате подчеркнули, что данные представлены по юридическим лицам всех форм собственности, за исключением юридических лиц без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (кроме участников холдингов).
Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за май 2025 года, по данным Белстата, составлял Br2652,3.