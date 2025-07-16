Власти Самарской области объяснили рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года

На заседании правительства Самарской области 16 июля 2025 года обсудили жалобы граждан на повышение тарифов. Власти объяснили причины увеличения стоимости коммунальных услуг.
Среди ключевых факторов названы:
рост минимального размера оплаты труда на 16,7% — с 19 242 до 22 440 рублей;подорожание газа на 21,3%;увеличение тарифов на электроэнергию на 9,8%;отмена перекрёстного субсидирования в электроэнергетике;расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Региональные чиновники заверили, что повышение тарифов связано с необходимостью обеспечить стабильную работу коммунальных систем и привести тарифную политику в соответствие с федеральными нормами.
Ранее мы писали, что в Самарской области в этом году задержали женщину, которая финансировала запрещённую в России украинскую религиозную организацию «АллатРа».
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