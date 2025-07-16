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Власти Самарской области объяснили рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года

На заседании правительства Самарской области 16 июля 2025 года обсудили жалобы граждан на повышение тарифов.

На заседании правительства Самарской области 16 июля 2025 года обсудили жалобы граждан на повышение тарифов. Власти объяснили причины увеличения стоимости коммунальных услуг.

Среди ключевых факторов названы:

рост минимального размера оплаты труда на 16,7% — с 19 242 до 22 440 рублей;подорожание газа на 21,3%;увеличение тарифов на электроэнергию на 9,8%;отмена перекрёстного субсидирования в электроэнергетике;расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Региональные чиновники заверили, что повышение тарифов связано с необходимостью обеспечить стабильную работу коммунальных систем и привести тарифную политику в соответствие с федеральными нормами.

Ранее мы писали, что в Самарской области в этом году задержали женщину, которая финансировала запрещённую в России украинскую религиозную организацию «АллатРа».

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