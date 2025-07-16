Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе

«Планируется, что сам спа-комплекс заработает в 2025 году — здесь уже ведутся отделочные работы и совсем скоро появятся первые гости. Находимся с компанией-инвестором в постоянном диалоге, сопровождаем проект и со своей стороны делаем все необходимое для его быстрого запуска», — рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев.