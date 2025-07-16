«Дача-кляча»: россияне все больше предпочитают загородную жизнь

Как только ни называют дачу городские жители. Дача-кляча, грядкофитнес, жизнь в коленно-локтевой позе, проклятое место… Но опросы говорят об обратном: загородную жизнь предпочитают вести все больше россиян. Крупная компания провела опрос на тему отношения к дачам. Он показал: уже сейчас каждый семнадцатый городской житель предпочитает обитать на лоне природы. Причем круглогодично.
Серьезным толчком к росту числа постоянных дачников стало расширение возможностей материнского капитала. В 2020 году сертификат разрешили вложить в строительство загородного дома на территории СНТ. До этого частный дом на средства маткапитала можно было воздвигнуть только на землях ИЖС.
Вторым мощным стимулом для переезда стала пандемия коронавируса. Тогда многие россияне обосновались на загородных участках. Сначала вынужденно, а затем втянулись. Третьим плюсом стали возможность удаленной работы, налаженной в тот же период.
При этом процент покупающих участки в СНТ и ИЖС неуклонно растет. Хотя результат опроса и показал, что 65 процентов россиян приобрели дачи шесть и более лет назад. В том числе — получили их по наследству от дачников-родителей.
16 процентов приобрели участок в период от трех до шести лет назад. 10 процентов — абсолютные новички: владеют загородной недвижимостью от года до трех лет. А четыре и три процента опрошенных стали собственниками дачи год и меньше года назад.
Опрос показал, что «фигачить» на даче предпочитают подавляющее число опрошенных. Чаще всего россияне за городом занимаются садом и городом. Следующим пунктом в программе дачной жизни идет задача «отдохнуть семьей». И меньше всего опрошенных «проводят время наедине с собой».
Подсчитаны и траты россиян на загородную жизнь. В среднем большинство тратит до 10 тысяч рублей в месяц на покупку стройматериалов и оплату ЖКУ. На озеленение участка в среднем уходит до 5 тысяч в месяц.
Главным минусом, который удерживает от окончательного переезда за город, становится дальняя дорога на работу. Купить участок в ближнем Подмосковье сложно из-за растущих цен. А терять в пути до работы по два часа в один конец готов не каждый.
Выходом становятся профессии, которые предполагают удаленку. В дачной тиши и работается плодотворнее, и отдых полноценнее. Таких возможностей становится все больше. Ведь и все больше фирм отказываются от аренды дополнительных площадей в пользу перевода сотрудников на удаленную работу.
Все это дает серьезное основание для прогноза: популярность загородного образа жизни продолжит расти. Причем не только среди жителей крупных городов. Хотя опрос показал, что именно они — главные дачники России. Чаще имеют участки жители Москвы (53 процента). На втором месте идут россияне из Северо-Западного федерального округа (52 процента). При этом только 31 и 35 процентов жителей Южного и Северо-Кавказского, а также Дальневосточного округов имеют собственные дачи.
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