Недельная инфляция в России составила 0,02%

Инфляция в России с 8 по 14 июля замедлилась до 0,02% после 0,79% неделей ранее, сообщает Росстат.
Кроме того, из данных Росстата следует, что с начала лета потребительские цены в стране увеличились на 0,81%, с начала года — на 4,61%. При этом годовая инфляция на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля.
Так, с 8 по 14 июля в категории продовольственных товаров зафиксировано снижение цен на 0,17% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, удешевление плодоовощной продукции стало более выраженным, достигнув отметки в 2,3%.
При этом в сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,11%, а в секторе наблюдаемых услуг рост замедлился до 0,19%.
Напомним, ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 15% к концу 2025 года.