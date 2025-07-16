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Недельная инфляция в России составила 0,02%

С начала лета потребительские цены в стране увеличились на 0,81%.

Источник: Аргументы и факты

Инфляция в России с 8 по 14 июля замедлилась до 0,02% после 0,79% неделей ранее, сообщает Росстат.

Кроме того, из данных Росстата следует, что с начала лета потребительские цены в стране увеличились на 0,81%, с начала года — на 4,61%. При этом годовая инфляция на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля.

Так, с 8 по 14 июля в категории продовольственных товаров зафиксировано снижение цен на 0,17% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, удешевление плодоовощной продукции стало более выраженным, достигнув отметки в 2,3%.

При этом в сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,11%, а в секторе наблюдаемых услуг рост замедлился до 0,19%.

Напомним, ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 15% к концу 2025 года.