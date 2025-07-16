Гигантский дорожный проект Путина связал Москву и Урал

Президент Владимир Путин соединил Москву и Екатеринбург новой трассой.
Один из самых масштабных проектов президента Владимира Путина вышел на финальный этап. Глава государства открыл участок «Дюртюли — Ачит» трассы М-12 «Восток», отметив, что новая дорога свяжет Москву и Санкт-Петербург с Екатеринбургом, но ее предстоит продлить до Тюмени. Как объяснил URA.RU ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов, «путинский автобан» — это проект общероссийского масштаба, который сильно сократит время в пути, разгрузит другие дороги и изменит жизнь в целом ряде регионов.
Глава государства участвовал в церемонии по ВКС из Магнитогорска, куда приехал днем с рабочей поездкой. «Сегодня мы открываем новый автодорожный участок “Дюртюли — Ачит” протяженностью более 275 километров. Он станет важной частью трассы М-12 “Восток”. С его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом — столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России», — заявил Путин.
Время в пути от Москвы до Екатеринбурга сократится почти в два разаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
На всем протяжении трассы организовано скоростное движение без единого светофора, благодаря чему время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза, отметил президент. По его словам, поездки станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма.
Регионы, по которым проходит трасса М-12, — Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край — смогут привлечь больше инвестиций, запустить новые производства и обеспечить высокие зарплаты. Положительный импульс получат и регионы, находящиеся «зоне тяготения» этой автотрассы, добавил Путин.
«Новый участок, как и вся дорога, будут благоустроены, обеспечены современными объектами сервиса, электроосвещением, стоянками, заправками и связью. Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы “Восток” — ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока», — обозначил президент.
На связи с президентом были главы трех регионовФото: Наиль Фаттахов / пресс-служба правительства Челябинской области.
В церемонии открытия по видеосвязи с трех разных площадок на новой дороге приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Башкортостана Радий Хабиров. Они рассказали о том, как строился участок «Дюртюли — Ачит». После их докладов Путин разрешил открыть движение. Первыми по трассе проехали большегрузы. Сигналящие на радостях водители даже на время прервали общение президента с участниками мероприятия.
Путин поручил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга в послании Федеральному собранию в 2021 году. Участок «Дюртюли — Ачит» проходит по трем регионам: Республике Башкортостан (140 км), Пермскому краю (92 км) и Свердловской области (43 км). Это скоростная четырехполосная дорога с шестью транспортными развязками (по две в каждом регионе).
Трасса М-12 связала Урал, Поволжье и Центральную РоссиюФото: Анна Майорова © URA.RU.
С вводом новой трассы между столицами страны и Урала появился долгожданный бесшовный автомобильный коридор, он свяжет европейскую часть страны и Урал, считает Андрей Борисов. «Участок “Дюртюли — Ачит” сократит время поездок для людей, передвигающихся со стороны Казани, вообще Поволжья, до Урала и центральных регионов. Однозначно увеличится трафик и по введенным ранее участкам трассы М-12, потому что многие будут ездить по маршруту Москва — Екатеринбург», — объяснил эксперт.
По его мнению, прежде всего, вырастет трафик грузовых автомобилей, они будут платить за проезд, но сэкономят много времени. Это разгрузит существующую сеть автодорог, в частности, весьма загруженную трассу М-7. К тому же тяжелые машины будут меньше разрушать бесплатные дороги, продолжил Борисов.
На М-12 внедрена система «Свободный поток»: автомобили проезжают под специальными рамками, а плата списывается автоматическиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
На сайте Автодора указано, что поездка по участку «Дюртюли — Ачит» для грузового транспорта будет стоить примерно две-четыре тысячи рублей в зависимости от конкретного типа автомобиля, для легкового — от полутора до 2,5 тысячи рублей. На дорогу протяженностью 275 км уйдет где-то 3,5 часа, по бесплатной (432 км) ехать 6,5 часа.
«Трассы М-12 и М-11 (скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. — Прим. ред.) — это совсем другой класс дороги. Их можно назвать проектом общероссийского масштаба. Это существенная экономия времени, комфорт движения, высокий уровень обслуживания. В нашей большой стране — это очень важная инфраструктура с точки зрения транспортной связанности территории», — заявил Борисов.
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Время в пути из Петербурга в уральскую столицу сократится до 18−20 часов, вместо нынешних 30−35. Путешествие от Казани до Екатеринбурга займет 6−7 часов, а дорога из Москвы до Екатеринбурга займет около 14 часов. Изначально трасса М-12 задумывалась как скоростная дорога от Москвы до Казани. О проекте в 2020 году объявил премьер-министр Михаил Мишустин, назвав его крупнейшей стройкой в дорожной сфере на ближайшие годы. Затем президент поручил продлить маршрут. После этого магистраль получила неофициальное название — «путинский автобан».