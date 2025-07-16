Гигантский дорожный проект Путина связал Москву и Урал

Один из самых масштабных проектов президента Владимира Путина вышел на финальный этап. Глава государства открыл участок «Дюртюли — Ачит» трассы М-12 «Восток», отметив, что новая дорога свяжет Москву и Санкт-Петербург с Екатеринбургом, но ее предстоит продлить до Тюмени. Как объяснил URA.RU ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов, «путинский автобан» — это проект общероссийского масштаба, который сильно сократит время в пути, разгрузит другие дороги и изменит жизнь в целом ряде регионов.