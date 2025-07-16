Еврокомиссия предложила выделить до 100 млрд евро на восстановление Украины

Еврокомиссия представила проект нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028−2034 годы общим объемом в 2 триллиона евро. Согласно инициативе, до 100 миллиардов евро предполагается направить на восстановление Украины, сообщил еврокомиссар по бюджету Петр Серафин на пресс-конференции.
Проект бюджета акцентирует внимание на трёх приоритетных направлениях: поддержке государств-членов, развитии бизнеса через Фонд конкурентоспособности и укреплении связей с международными партнёрами.
Так, на помощь фермерам, которые ранее протестовали против аграрной политики ЕС, планируется выделить 300 миллиардов евро. Ещё 218 миллиардов пойдут на развитие отстающих регионов. Кроме того, ЕС намерен утроить финансирование программ по миграции и безопасности, интегрируя соответствующие фонды в национальные и региональные проекты.
Особое внимание будет уделено восточным регионам ЕС, граничащим с Украиной, Россией и Белоруссией — им полагаются дополнительные средства из-за сложностей в области безопасности и экономики. Серафин также заявил о планах пятикратного увеличения бюджета на оборону и космос в рамках Фонда конкурентоспособности — до 131 миллиарда евро. Для окончательного утверждения бюджета потребуется согласие всех 27 стран-членов и одобрение Европейского парламента.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаровов заявил, что экономика Украины упала как минимум в два раза. Это связано с тем, что население сократилось более чем в два раза, а производство электроэнергии и других товаров уменьшилось более чем в 2,5 раза.