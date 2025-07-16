Еврокомиссия предложила выделить до 100 млрд евро на восстановление Украины

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаровов заявил, что экономика Украины упала как минимум в два раза. Это связано с тем, что население сократилось более чем в два раза, а производство электроэнергии и других товаров уменьшилось более чем в 2,5 раза.