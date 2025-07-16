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Индекс доллара неожиданно снизился из-за кадровых перестановок в США: в чем виноват Трамп

Индекс доллара на бирже ICE снизился из-за планов Трампа уволить главу ФРС.

Источник: Комсомольская правда

Снижение индекса доллара зафиксировали на лондонской бирже ICE. Соответствующие изменения произошли на фоне заявлений о намерении американского лидера Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Индекс доллара снизился на 0,93%, по состоянию на 18:30 по Москве. Позже валюта вновь пошла на подъем.

По данным на 22:00, индекс доллара на бирже ICE составлял 98,336 пункта.

Отмечается также, что рост объемов российского золота в международных резервах достиг 27% с января текущего года. Их оценивают в рекордные 248,7 миллиарда долларов. Такой рост происходит за счет покупки Центральным Банком России металла и добавление его к резервам. Он также связан с увеличением рыночной цены.

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