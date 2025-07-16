Индекс доллара неожиданно снизился из-за кадровых перестановок в США: в чем виноват Трамп

Отмечается также, что рост объемов российского золота в международных резервах достиг 27% с января текущего года. Их оценивают в рекордные 248,7 миллиарда долларов. Такой рост происходит за счет покупки Центральным Банком России металла и добавление его к резервам. Он также связан с увеличением рыночной цены.