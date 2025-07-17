Нацбанк повысил курс доллара, но понизил курс евро на 17 июля

В Национальном банке изменили курсы валют на 17 июля 2025 года, четверг. Так, курс евро стал ниже, а курс доллара и курс российского рубля подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 17 июля, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9358 белорусского рубля, 1 евро — 3,4098 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7465 белорусского рубля.
В сравнении со значениями курсов валют, установленными на среду, 16 июля, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро снизился в четверг, 17 июля. Заметнее скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0013 белрубля, курс евро потерял 0,0192 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0016 белрубля.
Тем временем Минтруда открыло чат-бот для белорусов, которым задержали зарплату.