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Текслер раскрыл, чем Челябинская область поможет пострадавшим от ВСУ территориям

В течение 2025 года Челябинская область планирует завершить восстановление 38 объектов социальной инфраструктуры в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе визита президента России Владимира Путина в Магнитогорск сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Текслер в докладе Путину подчеркнул, что работа в ДНР будет продолжена.

В течение 2025 года Челябинская область планирует завершить восстановление 38 объектов социальной инфраструктуры в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе визита президента России Владимира Путина в Магнитогорск сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

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«Отдельно хочу остановиться на той помощи, которую мы оказываем Донецкой Народной Республике. У нас Волноваха, Ясиноватая и Авдеевка. Отремонтировали, восстановили и построили 82 объекта, и в этом году еще 38 объектов», — процитировало слова Текслера РИА Новости.

Глава региона представил президенту презентацию с изображениями двух новых жилых домов в Авдеевке, которые уже заселены. Также Алексей Текслер подчеркнул значимость восстановления инфраструктуры, отметив положительные отклики от местных жителей.

Как сообщало URA.RU ранее, Челябинская область в рамках шефской помощи направила на восстановление Ясиноватой и Волновахи в ДНР почти четыре миллиарда рублей. По линии шефской помощи в Донбассе восстанавливают дороги, ремонтируют храмы, жилые дома, социальные объекты.

Владимир Путин прилетел в Магнитогорск вечером 16 июля. На ММК он ознакомился с работой крупнейшего инвестпроекта десятилетия — новой коксовой батареи и запустил крупное машиностроительное производство группы ММК. После глава государства встретился с губернатором области Алексеем Текслером. В завершение визита президент ознакомился с парком «Притяжение».