Текслер раскрыл, чем Челябинская область поможет пострадавшим от ВСУ территориям

«Отдельно хочу остановиться на той помощи, которую мы оказываем Донецкой Народной Республике. У нас Волноваха, Ясиноватая и Авдеевка. Отремонтировали, восстановили и построили 82 объекта, и в этом году еще 38 объектов», — процитировало слова Текслера РИА Новости.