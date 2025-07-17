В Иркутске собрали самый большой центробежный концентратор в мире

Зампред также отметил, что проекты «Сервис ТехноПрома» — пример совместной слаженной и долгосрочной работы компании с правительством региона и научно-образовательными учреждениями Приангарья. Компания является активным получателем мер государственной поддержки разного профиля. В 2024 году предприятию одобрили льготный заем в размере 13 миллионов рублей от Фонда развития промышленности Иркутской области. Полученные средства помогли модернизировать производство. В том же году «Сервис ТехноПром» стал участником федерального проекта «Производительность труда», позже вошедшего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В результате предприятию удалось повысить плановые показатели выпуска концентраторов до 28 штук в год и уменьшить на 37 процентов время сборки.