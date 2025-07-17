В Иркутске собрали самый большой центробежный концентратор в мире

Как пояснил генеральный директор компании Никита Киселев, аппарат предназначен для извлечения золота, платины и других ценных металлов при переработке руд коренных месторождений. Производительность концентратора, созданного на иркутском заводе, составляет до 1000 тонн в час. Всего в мире подобных устройств меньше десятка, а в России их и вовсе не производит никто, кроме иркутской компании.
— Когда зарубежные производители ушли с российского рынка, возникла необходимость разработать собственные аналоги. Наша компания производит такое оборудование, полностью импортозамещенное, а также детали для иностранных аналогов. Данный конкретный экземпляр полностью прошел стендовые испытания и предварительную приемку у заказчика, а на следующей неделе он отправится в Магаданскую область для проведения промышленных испытаний, — рассказал Никита Киселев.
При проектировании СТП-ЦК175 учитывались особенности его транспортировки, в частности в условиях бездорожья в очень удаленных районах, поэтому желоб, верхняя и нижняя рамы, а также крышка концентратора разделяются на отдельные секции, что позволяет перевозить его в стандартных контейнерах.
— Продукция компании пользуется спросом. Особенно такое оборудование актуально для Иркутской области, ведь наш регион первый в стране по запасам золота и входит в пятерку лидеров по добыче. А впереди еще разработка крупнейшего в мире месторождения Сухой Лог. Такие проекты позволяют снизить импортозависимость и обеспечить динамичное социально-экономическое развитие области и страны, — сказал Георгий Кузьмин.
Зампред также отметил, что проекты «Сервис ТехноПрома» — пример совместной слаженной и долгосрочной работы компании с правительством региона и научно-образовательными учреждениями Приангарья. Компания является активным получателем мер государственной поддержки разного профиля. В 2024 году предприятию одобрили льготный заем в размере 13 миллионов рублей от Фонда развития промышленности Иркутской области. Полученные средства помогли модернизировать производство. В том же году «Сервис ТехноПром» стал участником федерального проекта «Производительность труда», позже вошедшего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В результате предприятию удалось повысить плановые показатели выпуска концентраторов до 28 штук в год и уменьшить на 37 процентов время сборки.
Оборудование предназначено для извлечения золота, платины и других ценных металлов при переработке руд коренных месторождений. Фото: Пресс-служба ФРП.
Но компания выпускает не только концентраторы — еще она производит инновационные высокотехнологичные модули интенсивного цианирования. В составе предприятия есть собственный конструкторский отдел и опытная сервисная команда, а разработка новых моделей оборудования ведется с привлечением ведущих ученых Иркутского национального исследовательского технического университета и Сибирского отделения РАН. Модули интенсивного цианирования предназначены для быстрого извлечения золота и других ценных металлов из гравитационных концентратов перед непосредственной плавкой в слиток. Аналогов данному оборудованию в России также не существует. Таким образом, «Сервис ТехноПром» способен полностью заместить продукцию ушедших с рынка западных компаний и в этом сегменте.