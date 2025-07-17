Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске собрали самый большой центробежный концентратор в мире

Уникальное оборудование представили заместителю председателя правительства Иркутской области Георгию Кузьмину во время посещения производственной площадки компании «Сервис ТехноПром».

Как пояснил генеральный директор компании Никита Киселев, аппарат предназначен для извлечения золота, платины и других ценных металлов при переработке руд коренных месторождений. Производительность концентратора, созданного на иркутском заводе, составляет до 1000 тонн в час. Всего в мире подобных устройств меньше десятка, а в России их и вовсе не производит никто, кроме иркутской компании.

— Когда зарубежные производители ушли с российского рынка, возникла необходимость разработать собственные аналоги. Наша компания производит такое оборудование, полностью импортозамещенное, а также детали для иностранных аналогов. Данный конкретный экземпляр полностью прошел стендовые испытания и предварительную приемку у заказчика, а на следующей неделе он отправится в Магаданскую область для проведения промышленных испытаний, — рассказал Никита Киселев.

При проектировании СТП-ЦК175 учитывались особенности его транспортировки, в частности в условиях бездорожья в очень удаленных районах, поэтому желоб, верхняя и нижняя рамы, а также крышка концентратора разделяются на отдельные секции, что позволяет перевозить его в стандартных контейнерах.

— Продукция компании пользуется спросом. Особенно такое оборудование актуально для Иркутской области, ведь наш регион первый в стране по запасам золота и входит в пятерку лидеров по добыче. А впереди еще разработка крупнейшего в мире месторождения Сухой Лог. Такие проекты позволяют снизить импортозависимость и обеспечить динамичное социально-экономическое развитие области и страны, — сказал Георгий Кузьмин.

Зампред также отметил, что проекты «Сервис ТехноПрома» — пример совместной слаженной и долгосрочной работы компании с правительством региона и научно-образовательными учреждениями Приангарья. Компания является активным получателем мер государственной поддержки разного профиля. В 2024 году предприятию одобрили льготный заем в размере 13 миллионов рублей от Фонда развития промышленности Иркутской области. Полученные средства помогли модернизировать производство. В том же году «Сервис ТехноПром» стал участником федерального проекта «Производительность труда», позже вошедшего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В результате предприятию удалось повысить плановые показатели выпуска концентраторов до 28 штук в год и уменьшить на 37 процентов время сборки.

Оборудование предназначено для извлечения золота, платины и других ценных металлов при переработке руд коренных месторождений. Фото: Пресс-служба ФРП.

Но компания выпускает не только концентраторы — еще она производит инновационные высокотехнологичные модули интенсивного цианирования. В составе предприятия есть собственный конструкторский отдел и опытная сервисная команда, а разработка новых моделей оборудования ведется с привлечением ведущих ученых Иркутского национального исследовательского технического университета и Сибирского отделения РАН. Модули интенсивного цианирования предназначены для быстрого извлечения золота и других ценных металлов из гравитационных концентратов перед непосредственной плавкой в слиток. Аналогов данному оборудованию в России также не существует. Таким образом, «Сервис ТехноПром» способен полностью заместить продукцию ушедших с рынка западных компаний и в этом сегменте.