Фонтан, публичка, филармония. В Ростове бушуют архитектурные страсти

Филармонии так, как библиотеке, пока не повезло — проект её реконструкции зарубать не стали. Общественники борются за сохранение внешнего облика здания своими силами. Организовали даже сбор подписей, к которому подключилась дочь одного из авторов объекта, архитектора Николая Сергеева, Екатерина. Тоже архитектор. Ну, а пока артисты филармонии в отпуске до августа. Ранее сообщалось, что на время реконструкции филармонию закроют, а творческий коллектив будет выступать на других площадках.