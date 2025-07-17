Фонтан, публичка, филармония. В Ростове бушуют архитектурные страсти

В этом году в Ростове случилось три градостроительных скандала. Два касались капремонта — публичной библиотеки и филармонии: жителям не понравилось то, как планировали изменить их облик.
Третий «с бородой» — речь о многострадальном пятачке на площади Ленина. Горожане долго боролись, чтобы туда вернули фонтан. А потом решали, какой именно. Чем же закончились три скандальные истории? Узнал rostov.aif.ru.
Скандал с камнем.
О капитальном ремонте Донской государственной публичной библиотеки (ДГПБ) стало известно в марте. На него потратят почти 2,2 млрд рублей. Здание построили в конце прошлого века по проекту архитектора Яна Заниса. Оно стало своеобразной изюминкой центра Ростова.
Общественники изучили проект капремонта и выступили против. Больше всего подвергся критике план реконструкции фасада. Активисты переживали, что его просто уничтожат, заменив 11 тыс. кв. м уникального туфа на современную облицовку.
«Все говорят, что мы изменяем проект архитектора. Мы хотим, наоборот, вернуться к первоначальному замыслу Яна Семёновича», — оправдывалась директор библиотеки Анна Желябовская.
Убеждало это не всех. «Именно поэтому в проекте вырывается вся облицовка кинозала, ломается граница перехода натурального камня с фасада в интерьеры, перепроектируется зимний сад, и ломается даже внешний облик кресел в этом саду?» — парировал краевед Геннадий Крольман.
На споры ушёл месяц. Вмешался глава Ростовской области Юрий Слюсарь — он сообщил, что торги отменены, а проект доработают с учётом мнения жителей и экспертов. Горожане могли выразить его через чат-бот ДГПБ и на встречах с проектировщиками. Проект капремонта представил главный архитектор ООО ПСК «Содружество» Павел Селезнёв.
И вот голосование завершилось. Ростовчан уверяют, что их мнение учли. Фасад будет из натурального камня. Специалисты, якобы, даже поедут в Армению, чтобы подобрать по цвету новый камень. Именно оттуда доставляли туф для облицовки библиотеки. Расстекловку на витражах сделают по оригинальным чертежам архитектора Яна Заниса.
Отремонтируют не только фасад, но и всё, что внутри — лестницы, кинозал, зимний сад, помещение архива
Ветры перемен.
Подобная история произошла и с Ростовской филармонией. Для её капремонта уже выбрали подрядчика — компанию «Релект». Обновят фасад здания, внутри заменят полы, двери, окна, инженерные сети и оборудование. Реконструкция будет идти три года. Потратят около 1,2 млрд рублей.
Филармония — это бывший доходный дом купца К. В. Чарахчианца на ул. Большой Садовой. Здание строили в стиле барокко. Украшавшие его балконы, пилястры и барельефы снесло ветром Октябрьской революции. Ростовчане переживают, что очередным ветром перемен с фасада снесёт всё тот же туф.
«Это уже запредельно — облик филармонии тоже будут уничтожать: собьют туф и поставят вентфасад», — забили тревогу жители.
Основания для беспокойства есть.
«Я с ужасом “любуюсь” реконструированной в “футбольные” времена лепниной на здании на Будённовском проспекте», — признаётся ростовчанин Андрей К-ов.
Мозаика в подземных переходах, студия кинохроники на Красноармейской, фонтан на площади Ленина
«Я не понимаю, почему нельзя выделять деньги и делать на них какие-то хорошие вещи? Или хотя бы нейтральные. Почему в Ростове какое-то маниакальное желание уничтожить всё хорошее?» — задаётся вопросом Крольман.
Филармонии так, как библиотеке, пока не повезло — проект её реконструкции зарубать не стали. Общественники борются за сохранение внешнего облика здания своими силами. Организовали даже сбор подписей, к которому подключилась дочь одного из авторов объекта, архитектора Николая Сергеева, Екатерина. Тоже архитектор. Ну, а пока артисты филармонии в отпуске до августа. Ранее сообщалось, что на время реконструкции филармонию закроют, а творческий коллектив будет выступать на других площадках.
«Билеты мы продаём, как обычно. Об изменении концертных площадок нам пока ничего не известно», — ответили в кассе филармонии.
Разгорится ли в новом сезоне старый скандал, узнаем ближе к осени.
Он возвращается!
Что касается фонтана на площади Ленина, его возвращение на прежнее место ростовчане отстояли. На днях завершилось голосование по выбору проекта. Больше всего голосов получила идея ростовских архитекторов во главе с Александром Ломтевым — 37,3%. Он всего на 1,2% обошёл проект ООО «ФонтанГрад».
Новый фонтан будет выглядеть почти так же, как прежний, только современней — он будет цветомузыкальным, предусмотрена система водопадов, фотозоны, садовый лабиринт и проч. Территорию адаптируют для маломобильных жителей. А ведь ещё пять лет назад на этом месте хотели построить очередной ТЦ или высотку.