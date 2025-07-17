Россиянам рассказали, чья пенсия может измениться при переезде

При переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться размер его пенсии. Причем как в большую, так и в меньшую стороны. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Надбавки, к примеру, лишатся пенсионеры с Крайнего Севера.
«Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой», — подчеркнула она.
Спикер привела пример, если гражданин, ранее проживающий на территории Крайнего Севера, переехал в центральную часть России, то из его пенсии уберут «северную» надбавку. Однако в обратном случае она появится. К тому же, при переезде из одного северного региона в другой надбавка может увеличиться.
Вышеупомянутое касается и увеличения соцвыплат тем пенсионерам, которые проживают в районе чернобыльской зоны или на сельских территориях. При переезде можно потерять и другие дополнительные выплаты от региона, однако на новой территории могут оказаться собственные категории доплаты.
Как KP.RU писал ранее, с 1 августа 2025 года российские пенсионеры, достигшие 80-летия в июле, получившие первую группу инвалидности или прекратившие трудовую деятельность, получат повышенные пенсионные выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.