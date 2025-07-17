Россиянам рассказали, чья пенсия может измениться при переезде

При переезде пенсионера из одного региона в другой может измениться размер его пенсии. Причем как в большую, так и в меньшую стороны. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Надбавки, к примеру, лишатся пенсионеры с Крайнего Севера.