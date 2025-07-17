Назван самый популярный в России автомобиль с «автоматом»

Ранее Life.ru сообщал, что в июне 2025 года объём поставок легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг впечатляющей отметки в 84,7 миллиона долларов, что почти в два раза превышает результаты аналогичного месяца прошлого года. Тем не менее, на фоне этого роста наблюдается отрицательная динамика: уже второй месяц подряд фиксируется снижение, и в июне показатель уменьшился на 1,3%.