Назван самый популярный в России автомобиль с «автоматом»

Китайские кроссоверы заняли позиции в топ-3: Haval Jolion с показателем 23,8 тыс. проданных экземпляров и Chery Tiggo 7 Pro Max (19,7 тыс. штук). Примечательно, что остальные места в десятке лучших также достались китайским маркам.
Всего за отчётный период в России реализовали 368,9 тыс. новых легковых автомобилей с автоматическими трансмиссиями, что составляет 69,5% от общего объёма рынка. Аналитики уточняют, что в статистику включены все типы «автоматов» — от классических гидромеханических коробок до роботизированных трансмиссий и вариаторов.
Ранее Life.ru сообщал, что в июне 2025 года объём поставок легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг впечатляющей отметки в 84,7 миллиона долларов, что почти в два раза превышает результаты аналогичного месяца прошлого года. Тем не менее, на фоне этого роста наблюдается отрицательная динамика: уже второй месяц подряд фиксируется снижение, и в июне показатель уменьшился на 1,3%.