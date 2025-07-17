В России ответили на идею платить женщинам зарплату за рождение детей: что сказали

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей идеологически неправильно. Политик заявила, что семейные отношения не являются трудовыми. Так Голикова прокомментировала соответствующее предложение депутатов Государственной думы РФ.
«Рождение ребенка — это семейные отношения, это не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно», — заявила политик во время правительственного часа в Госдуме.
По ее словам, заработная плата фигурирует во взаимоотношениях между работником и работодателем, а не между членами семьи. И путать это не нужно. Семью в нашем государстве, подчеркнула Голикова, правительство поддерживает с помощью различных пособий.
«Семью мы поддерживаем через установление пособий не по нуждаемости, к которым, скажем, относится материнский семейный капитал, и пособий тем семьям, которые реально нуждаются», — подытожила спикер.
Напомним, что накануне депутат Госдумы от политической партии «Справедливая Россия — за правду!» предложил вице-премьеру РФ признать женский труд по рождению и воспитанию детей оплачиваемым. Кроме того, парламентарий также считает, что семьям стоит предоставлять социальное арендное жилье с последующим правом выкупа.
Только вот цена за это недвижимое имущество должна понижаться с рождением каждого ребенка, а при появлении в семье четвертого малыша, по мнению депутата, жилье и вовсе должно перейти семье абсолютно бесплатно.
По мнению президента России Владимира Путина, крепкая многодетная семья является стратегическим приоритетом нашей страны. По словам российского главы, правительство РФ будет продолжать укреплять политику во всех сферах, чтобы обеспечить все необходимые условия для появления большего количества семей в государстве.
Как KP.RU писал ранее, в Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере не менее одного млн рублей вместо предоставления земельного участка для строительства жилья.