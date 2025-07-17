Некоторые россияне имеют право на получение сразу двух пенсий: кому положены повышенные выплаты

Ряд россиян могут получать удвоенную пенсию. К таким гражданам относятся люди, совмещающие страховые выплаты с пенсией за особые заслуги, по случаю потери кормильца, за выслугу лет и другие. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.