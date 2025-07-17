Некоторые россияне имеют право на получение сразу двух пенсий: кому положены повышенные выплаты

Ряд россиян могут получать удвоенную пенсию. К таким гражданам относятся люди, совмещающие страховые выплаты с пенсией за особые заслуги, по случаю потери кормильца, за выслугу лет и другие. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что право на получение сразу двух пенсий предоставляется «строго определенным категориям граждан». Эти основания прописаны в федеральных законах, добавил он.
«Например, инвалиды вследствие военной травмы имеют право одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. Это также относится к инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам, награжденным знаком “Житель блокадного Ленинграда” или “Житель осажденного Севастополя”, — объяснил Алексей Говырин.
Россиянам также напомнили о возможности изменить размер пенсии. Так, жителю достаточно переехать в другой регион.