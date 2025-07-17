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В Приморье прокуратура помогла предпринимателю избежать многомиллионных потерь

Владивостокская таможня без достаточных оснований доначислила бизнесмену пошлину.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье после вмешательства транспортной прокуратуры предпринимателю возвращены более 21 млн рублей, ранее неправомерно взысканных в виде антидемпинговой пошлины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для проверки стало обращение импортёра, чью продукцию — подшипники, поставленные из Индии, — таможенный инспектор счёл сомнительной по происхождению. Без достаточных оснований он пересмотрел порядок расчёта ставок, доначислив пошлину в сумме 21,6 млн рублей, тогда как товарам из Индии полагались льготы.

Транспортная прокуратура установила, что выводы о недостоверности документов были преждевременными и не подкреплены достаточными доказательствами. В целях восстановления законности прокурором было внесено представление начальнику таможни, а также инициирован международный запрос для подтверждения подлинности предоставленных сведений.