В Приморье прокуратура помогла предпринимателю избежать многомиллионных потерь

Транспортная прокуратура установила, что выводы о недостоверности документов были преждевременными и не подкреплены достаточными доказательствами. В целях восстановления законности прокурором было внесено представление начальнику таможни, а также инициирован международный запрос для подтверждения подлинности предоставленных сведений.