В Приморье прокуратура помогла предпринимателю избежать многомиллионных потерь

В Приморье после вмешательства транспортной прокуратуры предпринимателю возвращены более 21 млн рублей, ранее неправомерно взысканных в виде антидемпинговой пошлины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Поводом для проверки стало обращение импортёра, чью продукцию — подшипники, поставленные из Индии, — таможенный инспектор счёл сомнительной по происхождению. Без достаточных оснований он пересмотрел порядок расчёта ставок, доначислив пошлину в сумме 21,6 млн рублей, тогда как товарам из Индии полагались льготы.
Транспортная прокуратура установила, что выводы о недостоверности документов были преждевременными и не подкреплены достаточными доказательствами. В целях восстановления законности прокурором было внесено представление начальнику таможни, а также инициирован международный запрос для подтверждения подлинности предоставленных сведений.