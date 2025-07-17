Мэр Хабаровска проверил подготовку города к отопительному сезону

На улице Синельникова идет модернизация электросетей, которая улучшит энергоснабжение 35 жилых домов и 40 административных зданий в центре города. На работы направлен 51 миллион рублей. На Некрасова завершается ремонт теплотрассы для бесперебойного теплоснабжения семи домов и учебного заведения. На Тихоокеанской увеличивают диаметр теплосетей, что обеспечит теплом 16 домов и создаст резерв для нового жилого комплекса.