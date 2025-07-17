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Мэр Хабаровска проверил подготовку города к отопительному сезону

В краевом центре идет модернизация электросетей.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход подготовки города к предстоящей зиме, посетив несколько стратегически важных объектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На улице Синельникова идет модернизация электросетей, которая улучшит энергоснабжение 35 жилых домов и 40 административных зданий в центре города. На работы направлен 51 миллион рублей. На Некрасова завершается ремонт теплотрассы для бесперебойного теплоснабжения семи домов и учебного заведения. На Тихоокеанской увеличивают диаметр теплосетей, что обеспечит теплом 16 домов и создаст резерв для нового жилого комплекса.

«Ремонтные работы позволят обеспечить стабильным электроснабжением порядка 50 объектов в этом микрорайоне. Главное, что жители забудут об отключении электроэнергии, надежность ее подачи возрастет в разы», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Особое внимание мэр уделил восстановлению благоустройства: после окончания работ газоны должны быть высажены, а тротуары восстановлены до первых заморозков. По его словам, подготовка к зиме идет по графику, но требует постоянного контроля.