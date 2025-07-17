Путепровод через федеральную трассу под Уссурийском готов на 50%

На сегодняшний день на путепроводе уже установлены пять пролётных балок длиной по 24 метра, а также завершены работы по сопряжению моста с дорожным полотном. Сейчас строители занимаются омоноличиванием стыков между балками — процессом, необходимым для повышения прочности конструкции.