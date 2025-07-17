Путепровод через федеральную трассу под Уссурийском готов на 50%

Ремонт путепровода в районе развязки на село Баневурово в Уссурийском городском округе достиг стадии 50% готовности. Объект, проходящий над федеральной трассой в обход Уссурийска, строится в рамках установленного графика, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
На сегодняшний день на путепроводе уже установлены пять пролётных балок длиной по 24 метра, а также завершены работы по сопряжению моста с дорожным полотном. Сейчас строители занимаются омоноличиванием стыков между балками — процессом, необходимым для повышения прочности конструкции.
До конца июля подрядчик планирует уложить выравнивающий слой дорожного покрытия. В августе будут проведены работы по гидроизоляции. Завершающим этапом станет установка перильного ограждения, укладка финального слоя асфальтобетона и монтаж деформационных швов.
Окончание ремонта запланировано на 31 октября.
Напомним, в конце мая первый замминистра транспорта России Валентин Иванов проверил ход реконструкции 15-километрового участка федеральной трассы А-370 «Уссури» между Раздольным и Уссурийском в Приморье. Работы выполнены на 70%, завершение проекта запланировано на осень 2025 года.