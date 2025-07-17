Магазины «Винлаб» четвёртый день закрыты во Владивостоке и по всей стране из-за кибератаки

Магазины «Винлаб» остаются закрытыми в России и, в том числе, во Владивостоке. В компании, которой принадлежит сеть магазинов напитков, сделали официальное заявление о масштабной кибератаке, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно этому заявлению, 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке — масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами.
«В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети “ВинЛаб”. Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований», — сказано в заявлении.
В компании также отметили, что IT-команда круглосуточно работает над решением сложившейся ситуации. Для ускорения процесса к расследованию подключены внешние эксперты.
Если магазины «Винлаба» не откроются 17 июля, убытки могут составить от 800 млн до 1,2 млрд рублей, и это серьезный удар по бизнесу, пояснил Forbes (16+) генеральный директор INFOLine Иван Федяков. По его словам, сейчас компания теряет 200−300 млн рублей в день.
Напомним, что несколько дней назад владивостокцы заметили на дверях магазинов таблички: «Не работает по техническим причинам».