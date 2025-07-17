Магазины «Винлаб» четвёртый день закрыты во Владивостоке и по всей стране из-за кибератаки

«В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети “ВинЛаб”. Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований», — сказано в заявлении.