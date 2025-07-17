Один из главных партнеров Запада в Азии возобновил поставки нефти из России

Отметим, что Япония ранее присоединилась к другим странам G7 в вопросе установки механизма потолка на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. При этом Токио сделал исключение для поставок с проекта «Сахалин-2», основным продуктом которого является СПГ.