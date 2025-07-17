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Один из главных партнеров Запада в Азии возобновил поставки нефти из России

Япония впервые с февраля 2023 года закупила у России партию нефти.

Япония впервые с февраля 2023 года закупила у России партию нефти. Закупки были произведены в июне 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

Как следует из информации, в июне Япония закупила у России 70 тыс. килолитров нефти (440,3 тыс. баррелей) по стоимости 57,5 доллара за баррель. Общая стоимость импорта составила 3,7 млрд японских иен (это примерно 25 млн долларов).

При этом подчеркивается, что закупленная Японией партия нефти является относительно небольшой. На ее долю пришлось менее 1% закупленной Японией в июне нефти.

Отметим, что Япония ранее присоединилась к другим странам G7 в вопросе установки механизма потолка на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. При этом Токио сделал исключение для поставок с проекта «Сахалин-2», основным продуктом которого является СПГ.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь загрыз разносчика газет.

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