ТАСС: Япония впервые с февраля 2023 года закупила у России партию нефти

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность введения стопроцентных пошлин против России и вторичных санкций, направленных против государств, приобретающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по украинскому вопросу.