ТАСС: Япония впервые с февраля 2023 года закупила у России партию нефти

Впервые с февраля 2023 года Япония приобрела у России ограниченный объём нефти, следует из анализа данных японского Минфина, проведённого ТАСС.
В июне было импортировано 70 тысяч килолитров российской нефти — это примерно 440,3 тысячи баррелей. Общая стоимость поставки составила 3,745 миллиарда иен, что эквивалентно около $25,3 миллиона по актуальному курсу. Таким образом, средняя цена за баррель составила примерно $57,5.
Закупка оказалась незначительной по масштабам — на долю российской нефти пришлось менее 0,7% от общего июньского импорта этого сырья в Японию.
Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность введения стопроцентных пошлин против России и вторичных санкций, направленных против государств, приобретающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по украинскому вопросу.