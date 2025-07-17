Япония впервые с февраля 2023 года закупила нефть у России

В июне объем закупленной у Российской Федерации нефти достиг 70 тысяч килолитров, что эквивалентно примерно 440,3 тысячи баррелей. Суммарная стоимость данного импорта составила 3,745 миллиарда иен (примерно $25,3 млн по текущему курсу). «Закупленная партия является для Японии небольшой, она составляет менее 0,7% всего объема закупленной в июне нефти», — сообщает ТАСС.