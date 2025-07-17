В Красноярске началось строительство аварийных выходов и вентиляции метро

В Красноярске начали рыть вентиляционные шахты и аварийные выходы для метро. Работы уже ведут в двух точках между улицами Шахтеров и Карла Маркса. Об этом сообщили в Telegram-канале «Красноярское метро».
Рядом с Качей на улице Конституции СССР разрабатывают котлован глубиной 25 метров. Отсюда вывезут 10 тысяч кубометров земли.
Еще один котлован создадут между улицами Полярной и Юрия Гагарина. Неподалеку от сквера Чернышевского. Его глубина составит 40 метров. Специалисты уже прокопали 25 метров.
По планам таких притоннельных сооружений должно быть шесть.
Отметим, что общая протяженность линии красноярского метро с шестью станциями на первом этапе составит 11 километров.
Ранее сообщалось о новом щите для строительства красноярского метро.