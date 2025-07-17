14 пассажирских самолетов MC-21 собрали в Иркутске

В России в рамках серийного производства собраны 14 самолетов МС-21. Еще девять лайнеров находятся на более ранних этапах строительства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА Новости (18+).
Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», сборку ведут на Иркутском авиационном заводе, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Один из опытных МС-21 проходит сертификационные полеты в Жуковском. Еще один, собранный с применением российских комплектующих, готовится к летным испытаниям в Иркутске.
Напомним, самолет МС-21 должен быть готов к серийному выпуску не позднее конца 2026 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию российской авиационной промышленности.