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14 пассажирских самолетов MC-21 собрали в Иркутске

Ещё девять «машин» находятся на стадии сборки.

Источник: ПАО "Яковлев"

В России в рамках серийного производства собраны 14 самолетов МС-21. Еще девять лайнеров находятся на более ранних этапах строительства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА Новости (18+).

Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», сборку ведут на Иркутском авиационном заводе, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Один из опытных МС-21 проходит сертификационные полеты в Жуковском. Еще один, собранный с применением российских комплектующих, готовится к летным испытаниям в Иркутске.

Напомним, самолет МС-21 должен быть готов к серийному выпуску не позднее конца 2026 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию российской авиационной промышленности.