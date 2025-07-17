14 пассажирских самолетов MC-21 собрали в Иркутске

Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», сборку ведут на Иркутском авиационном заводе, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Один из опытных МС-21 проходит сертификационные полеты в Жуковском. Еще один, собранный с применением российских комплектующих, готовится к летным испытаниям в Иркутске.