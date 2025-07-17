Арендовать квартиру в Челябинске на долгий срок стало дешевле

Анализ рынка, который был проведен специалистами сервиса «Авито. Недвижимость» и опубликован издание «Коммерсант», показал, что в южноуральском мегаполисе с начала года средние арендные ставки для квартир, которые сдают на долго, снизились на 7%. В июне их фиксировали на уровне в 25 тысяч рублей. Если говорить об отдельных объектах недвижимости, то стоит отметить, что наибольшие потеря случились при аренде студий, стоимость аренды которых просела на 9%.