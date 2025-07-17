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Арендовать квартиру в Челябинске на долгий срок стало дешевле

Рынок долгосрочной аренды жилья в Челябинске демонстрирует снижение цен.

Источник: РИА "Новости"

Анализ рынка, который был проведен специалистами сервиса «Авито. Недвижимость» и опубликован издание «Коммерсант», показал, что в южноуральском мегаполисе с начала года средние арендные ставки для квартир, которые сдают на долго, снизились на 7%. В июне их фиксировали на уровне в 25 тысяч рублей. Если говорить об отдельных объектах недвижимости, то стоит отметить, что наибольшие потеря случились при аренде студий, стоимость аренды которых просела на 9%.

Отметим, что глубина падения арендных ставок в Челябинске оказалась больше, чем в среднем по России, где они ушли вниз лишь на 3%.