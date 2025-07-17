В России снизились цены на автомобили

«Цены в целом не снижаются, за июнь они даже подросли в среднем на 0,5% по сравнению с маем. За 6 месяцев этого года снижение составило −2%, в то время, как за весь прошлый год цены подросли на 6%», — заявил Тюктеев для ТАСС.