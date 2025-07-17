В России снизились цены на автомобили

В июне 2025 года цены на авто выросли в среднем на 0,5% по сравнению с маем.
В первой половине 2025 года средняя стоимость новых автомобилей в России снизилась на 2% по сравнению с показателями за весь предыдущий год. Однако в июне этого года на рынке наблюдается рост цен на 0,5%. Об этом сообщил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗа счет чего в России снизят стоимость автомобилей.
«Цены в целом не снижаются, за июнь они даже подросли в среднем на 0,5% по сравнению с маем. За 6 месяцев этого года снижение составило −2%, в то время, как за весь прошлый год цены подросли на 6%», — заявил Тюктеев для ТАСС.
По его информации, размер скидок на автомобили, официально ввезенные в страну, составляет 350−950 тысяч рублей. Для машин, поступивших по параллельному импорту, — от 1,5 до трех миллионов рублей.
Ренат Тюктеев также подчеркнул, что в июле продолжают действовать большие скидки на такие автомодели, как Jetour, Omoda C5 и S5, Changan CS75, Uni-S и CS35. Кроме того, выгодные предложения распространяются и на марки Exeed и Aito/Seres.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране пройдет настройка системы поддержки отечественного автопрома. Так, для производителей машин будут улучшены условия для увеличения выпуска транспортных средств, а россиянам система поможет в приобретении авто, передает RT.