Госдеп: США могут ввести пошлины на палладий из России

Первый заместитель госсекретаря США по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас заявил, что власти рассматривают возможность введения импортных пошлин на палладий из России. Об этом он сообщил во время слушаний в сенатском комитете по международным делам.
Комментируя инициативу, Ригас подчеркнул важность многостороннего подхода и отметил, что подобные меры могли бы быть направлены на ограничение российского влияния на мировой рынок палладия. По его словам, введение пошлин обсуждается в ответ на предполагаемое искусственное удешевление металла со стороны Москвы.
Сенатор Стив Дэйнс, задавший соответствующий вопрос, указал, что из-за падения цен на палладий в его родном штате Монтана были уволены около 700 работников в отрасли добычи. Он выразил обеспокоенность последствиями российского экспорта для американской промышленности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести единые импортные пошлины в размере 10−15 процентов на товары, поступающие из порядка 150 стран с некрупной экономикой.