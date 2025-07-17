Доцент Балынин: выплаты по больничному можно получить даже после увольнения

Выплаты по больничному можно получить не только в период трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В соответствии с действующим законодательством данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней. В таком случае расчёт дневного размера пособия путём осуществляться путём произведения среднедневного заработка за 2 календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, и 60% вне зависимости от страхового стажа», — отметил экономист.
Балынин на примере объяснил, каким будет размер больничного, если уволиться в июле. Например, в 2023 году гражданин ежемесячно зарабатывал 52 тысячи рублей (624 тыс. за год), а в 2024-м — по 58 тысяч рублей (696 тыс. за год), уволился 2 июля 2025 года, а 15 июля заболел. В таком случае первые три дня больничного оплатит бывший работодатель, а остальные — Социальный фонд России. Дневной размер пособия в таком случае составит 1 084,93 рубля (1,32 млн / 730 дней * 60% — ред.).
«Если, например, гражданин будет 12 дней болеть, то размер пособия составит 13 019,16 рубля. Бывший работодатель выплатит 3 254,79 рубля, Соцфонд — 9 764,37 рубля)», — сказал Балынин, напомнив, что эта сумма еще будет обложена НДФЛ.
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