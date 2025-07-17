Доцент Балынин: выплаты по больничному можно получить даже после увольнения

Балынин на примере объяснил, каким будет размер больничного, если уволиться в июле. Например, в 2023 году гражданин ежемесячно зарабатывал 52 тысячи рублей (624 тыс. за год), а в 2024-м — по 58 тысяч рублей (696 тыс. за год), уволился 2 июля 2025 года, а 15 июля заболел. В таком случае первые три дня больничного оплатит бывший работодатель, а остальные — Социальный фонд России. Дневной размер пособия в таком случае составит 1 084,93 рубля (1,32 млн / 730 дней * 60% — ред.).