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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 июля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 527,59 тенге, продажа 529,58 тенге;
  • евро: покупка 611,72 тенге, продажа 616,02 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,64 — 6,75 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 524,58 тенге, продают по 530,58 тенге;
  • евро: покупка 608,73 тенге, продажа 615,74 тенге;
  • рубль: покупка 6,68 тенге, продажа 6,84 тенге.

В Шымкенте:

  • доллар покупают по 527,10 тенге, продают по 530,44 тенге;
  • евро: покупка 610,61 тенге, продажа 614,74 тенге;
  • рубль: покупка 6,65 тенге, продажа 6,71 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 526,5 тенге, 1 евро 611,64 тенге, 1 рубль 6,72 тенге.

По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 526,50 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.