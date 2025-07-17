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Проверка торговых объектов на туристических маршрутах Хабаровска выявила нарушения

По поручению губернатора Хабаровского края и мэра краевого центра был проведён выездной мониторинг объектов потребительского рынка, расположенных вдоль популярных туристических маршрутов Хабаровска и в зонах ремонта городских дорог.

Источник: МК

Об этом информирует телеграм-канал «Управление торговли города».

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения правил благоустройства, включая ненадлежащий внешний вид торговых и общепитовских объектов, а также состояние прилегающих территорий. Обнаружены и факты несанкционированной торговли и незаконного размещения нестационарных торговых точек.

Всем субъектам бизнеса предписано устранить выявленные недостатки до 1 августа 2025 года. В отношении нарушителей будет направлена соответствующая информация в компетентные контролирующие органы для проведения необходимых проверок.