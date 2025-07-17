Проверка торговых объектов на туристических маршрутах Хабаровска выявила нарушения

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения правил благоустройства, включая ненадлежащий внешний вид торговых и общепитовских объектов, а также состояние прилегающих территорий. Обнаружены и факты несанкционированной торговли и незаконного размещения нестационарных торговых точек.