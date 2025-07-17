Прокуратура нашла нарушения в аквацентре под Самарой

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Новокуйбышевска с привлечением специалистов контролирующего органа, были выявлены нарушения законодательства при эксплуатации аттракционов в семейном аквакомплексе ООО «Волжские термы».
Проверяющие установили, что эксплуатация мобильного водного аттракциона горки «Кит» осуществляется без государственной регистрации, а на одной из стеклопластиковых горок имеются сколы и трещины.
Прокурор привлек должностное лицо к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Контролирующим органом управляющий семейного аквацентра оштрафован на 10 000 рублей.
После принятых прокурором мер ООО «Волжские термы» устранило все выявленные нарушения, сообщили в прокуратуре Самарской области.