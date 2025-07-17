Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ растут третий месяц подряд: раскрыты данные статистики

В целом, добавляет агентство, поставки гаджетов в России продолжают расти третий месяц подряд. В сравнении с маем в июне они увеличились в 2,7 раза — до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. Впрочем, в годовом выражении рост южнокорейского экспорта смартфонов в Россию оказался не столь уж великим — всего четыре процента.