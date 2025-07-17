Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ растут третий месяц подряд: раскрыты данные статистики

За прошедший июнь Южная Корея практически втрое в месячном выражении нарастила поставки смартфонов в Россию. Об этом со ссылкой на данные корейской статслужбы сообщает РИА Новости.
В целом, добавляет агентство, поставки гаджетов в России продолжают расти третий месяц подряд. В сравнении с маем в июне они увеличились в 2,7 раза — до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. Впрочем, в годовом выражении рост южнокорейского экспорта смартфонов в Россию оказался не столь уж великим — всего четыре процента.
Да и списке покупателей смартфонов из Южной Кореи Россия занимает только 25 место. Тройка лидеров выглядит так: США, Великобритания и Германия.
Накануне сообщалось, что в июне 2025 года Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки составили 84,7 миллиона долларов, что в 1,8 раза превышает показатели июня 2024 года.
По итогам января — октября 2024 года Россия закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 миллиона долларов. Такого в истории взаимной торговли для этого товара не было никогда ранее.