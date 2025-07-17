Совмин: Китай намерен выдать Беларуси новый кредит на льготных условиях

Также говорится, что Совет министров уполномочил Минфин Беларуси на проведение переговоров, связанных с проектом кредитного соглашения, разрешив, в случае необходимости, вносить в него правки, которые не имеют принципиального характера. Кроме того, Министерство финансов было уполномочено на подписание кредитного соглашения в случае достижения договоренности в пределах одобренного проекта.