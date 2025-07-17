Совмин: Китай намерен выдать Беларуси новый кредит на льготных условиях

Совмин сообщил, что Китай намерен выдать Беларуси новый кредит на льготных условиях. Это следует из постановления белорусского правительства № 381 «О привлечении льготного правительственного кредита Экспортно-импортного банка Китая» от 14 июля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, сумма льготного кредита составит 221 миллион китайских юаней. Он будет привлечен на 15 лет для реализации инвестпроекта «Развитие первой очереди центральной части индустриального парка “Великий камень”.
Отмечается, что документом был одобрен проект кредитного соглашения между белорусским правительством в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая в качестве основы для проведения переговоров.
Также говорится, что Совет министров уполномочил Минфин Беларуси на проведение переговоров, связанных с проектом кредитного соглашения, разрешив, в случае необходимости, вносить в него правки, которые не имеют принципиального характера. Кроме того, Министерство финансов было уполномочено на подписание кредитного соглашения в случае достижения договоренности в пределах одобренного проекта.
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