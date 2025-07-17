В Ростовской области расширят трассу «Новороссия», ведущую на новые регионы

В регионе более 90 км трассы Р-280 будут иметь четыре полосы движения. Дорогу расширяют как в направлении ДНР, так и на обратном пути. Работы ведутся комплексно, чтобы исключить возможность образования заторов.
Сначала рабочие прокладывают новые полосы, затем пускают по ним транспортный поток, а после приступают к усилению старых. Интенсивность движения по трассе уже превышает 30 тыс. автомобилей в сутки.
Дорожники намерены обеспечить четырехполосный проезд на более чем 90 из 113 км трассы Р-280 «Новороссия» на территории Ростовской области.