В Самаре строительство жилья по нацпроекту оказалось связано с коррупцией

В Самаре руководящих сотрудников строительных организаций обвиняют в получении коммерческого подкупа и даче взятки. Сейчас они заключены под стражу. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«С 2021-го по 2024-й заместитель гендиректора НКО получила через руководителя дочерней организации 450 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от индивидуального предпринимателя», — рассказали в пресс-службе.
Взамен требовалось заключение договоров субподряда на строительство жилых объектов в Самарской области в рамках нацпроекта. В октябре 2021 года директор дочерней организации за тоже самое получил от бизнесмена автомобильные аксессуары на 720 тысяч рублей.
Не позднее октября 2024 года женщина в качестве взятки организовала благоустройство территории дома родственницы руководителя отдела администрации за выдачу разрешений на ввод построенных жилых объектов без проверки, хотя там были недостатки. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.