В Самаре строительство жилья по нацпроекту оказалось связано с коррупцией

Не позднее октября 2024 года женщина в качестве взятки организовала благоустройство территории дома родственницы руководителя отдела администрации за выдачу разрешений на ввод построенных жилых объектов без проверки, хотя там были недостатки. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.