China Eastern запустила прямые рейсы между Ташкентом и Сианем

Перевозчик вышел на рынок Узбекистана впервые. В начале июля China Eastern Airlines начала летать из Алматы в Шанхай.
Рейсы по маршруту Ташкент — Сиань выполняются трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям — на Airbus A320. Время в пути — 4 часа 55 минут. Цены на билеты начинаются от $212,8 (112 тыс. тенге).
В конце мая в Сиань начала летать казахстанская авиакомпания SCAT. Рейсы выполняются два раза в неделю из Шымкента. Стоимость билетов — от 92,9 тыс. тенге.
Ранее China Eastern Airlines запустила прямые рейсы из Алматы в Шанхай. Частота — три раза в неделю. Время в пути — 6 часов 15 минут. Стоимость билетов — от 112 тыс. тенге.