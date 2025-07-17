China Eastern запустила прямые рейсы между Ташкентом и Сианем

Рейсы по маршруту Ташкент — Сиань выполняются трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям — на Airbus A320. Время в пути — 4 часа 55 минут. Цены на билеты начинаются от $212,8 (112 тыс. тенге).