В России спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» заявил, что по итогам заседания Совета директоров Банка России (ЦБ) 25 июля наиболее вероятно снижение ключевой ставки на 1%, то есть с 20 до 19%.
Собеседник издания обратил внимание на то, что ЦБ РФ предпочитает осторожность, и в данном случае наиболее вероятным является снижение ключевой ставки на 1% — до 19% с намеком на последующие шаги в сентябре-октябре текущего года.
При этом Щербаченко не исключает, что ключевая ставка может быть снижена на 2%. Как заметил эксперт, принятие соответствующего решения будет осуществляться на основе данных по инфляции за последнюю неделю.
Кроме того, по словам собеседника издания, регулятор может снизить ключевую ставку и на 0,5%, если захочет действовать особенно осторожно. Эксперт счел наименее вероятным, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений, поскольку инфляция в стране уже давно замедляется.
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