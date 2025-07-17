В России спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки

Кроме того, по словам собеседника издания, регулятор может снизить ключевую ставку и на 0,5%, если захочет действовать особенно осторожно. Эксперт счел наименее вероятным, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений, поскольку инфляция в стране уже давно замедляется.