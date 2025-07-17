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В России спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» заявил, что по итогам заседания Совета директоров Банка России (ЦБ) 25 июля наиболее вероятно снижение ключевой ставки на 1%, то есть с 20 до 19%.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» заявил, что по итогам заседания Совета директоров Банка России (ЦБ) 25 июля наиболее вероятно снижение ключевой ставки на 1%, то есть с 20 до 19%.

Собеседник издания обратил внимание на то, что ЦБ РФ предпочитает осторожность, и в данном случае наиболее вероятным является снижение ключевой ставки на 1% — до 19% с намеком на последующие шаги в сентябре-октябре текущего года.

При этом Щербаченко не исключает, что ключевая ставка может быть снижена на 2%. Как заметил эксперт, принятие соответствующего решения будет осуществляться на основе данных по инфляции за последнюю неделю.

Кроме того, по словам собеседника издания, регулятор может снизить ключевую ставку и на 0,5%, если захочет действовать особенно осторожно. Эксперт счел наименее вероятным, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений, поскольку инфляция в стране уже давно замедляется.

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